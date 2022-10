Dove vedere Betis-Roma

I numeri di Betis e Roma

Le sue squadre nuovamente in campo a una sola settimana di distanza dall'ultima volta. Nella gara dell'Olimpico gli spagnoli hanno vinto in rimonta per 2-1 (Dybala su rigore, Rodriguez, Luiz Henrique) e ora i giallorossi sono obbligati a vincere per continuare a sperare nella qualificazione al prossimo turno di Europa League. Il Real Betis è imbattuto in casa contro squadre italiane in competizioni europee (due vittorie, un pareggio); la Roma ha invece perso tutte le ultime tre trasferte contro squadre spagnole, ciascuna contro un avversario diverso: Atletico Madrid (0-2), Barcellona (1-4) e Real Madrid (0-3). La Roma viene da due sconfitte in trasferta di fila in questa competizione, ma non perde tre gare esterne consecutive in Coppa UEFA/Europa League dal marzo 1993. La Roma di Mourinho, in questa Europa League, sta mostrando una forte fase offensiva: quella giallorossa è infatti la formazione che ha effettuato più tiri (61) e giocato più palloni in area avversaria (109) nel torneo in corso. In particolare, Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala hanno tentato 12 conclusioni a testa in questa edizione dell'Europa League, seguiti a ruota da Lorenzo Pellegrini a quota 11 - solamente Cristiano Ronaldo (15) ha effettuato più tiri dei tre giocatori giallorossi nel torneo in corso.