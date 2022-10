Dove vedere Lazio-Sturm Graz

Dopo lo 0-0 in Austria la Lazio attende lo Sturm Graz stasera all'Olimpico alle 21.00. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, anche in chiaro su TV8

I numeri di Lazio e Sturm Graz

Dopo il pareggio dell'andata (0-0) i biancocelesti attendono lo Sturm Graz all'Olimpico: stasera alle 21 in diretta Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. La Lazio è imbattuta nelle ultime sei partite casalinghe di Europa League (3 vittorie, 3 pareggi), dopo che aveva registrato una serie di tre sconfitte nelle quattro precedenti gare interne (1 vittoria). Lo Sturm Graz ha invece perso tre gare esterne di fila in Europa e potrebbe arrivare a quattro sconfitte di fila per la prima volta da novembre 1999, con la quarta registrata in quel caso proprio contro una squadra italiana: il Parma. La squadra di Sarri è la squadra con la terza percentuale più alta di possesso palla in questa Europa League (63.2%, dietro a Man United e Fenerbahçe) e quella con la seconda miglior percentuale di passaggi riusciti (87.2%, dietro solamente all'Arsenal). Unico neo: Ciro Immobile è rimasto a secco nelle prime tre partite di questa Europa League e potrebbe eguagliare la sua striscia più lunga di presenze senza reti in una singola edizione della competizione: quattro, tra ottobre 2018 e febbraio 2019.