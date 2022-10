Obbligatorio vincere all'Olimpico per i biancocelesti, opposti agli austriaci nell'equilibratissimo gruppo F di Europa League. Sarri lancia dall'inizio Luis Alberto (riposa Milinkovic-Savic), c'è anche Basic in mezzo. Davanti il tridente con Immobile affiancato da Pedro e Zaccagni. Spazio in difesa a Gila e Hysaj, rifiata anche Romagnoli. Austriaci con la coppia Ajeti-Emegha. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, TV8 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD