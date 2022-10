Dove vedere Lazio-Midtjylland

All'Olimpico arrivano i danesi che all'andata hanno vinto per 5-1. La partita, valida per la 5^ giornata di Europa League si gioca oggi alle 18.45 live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Lazio e Midtjylland

La sconfitta per 1-5 subita contro l'FC Midtjylland nel secondo turno di questa Europa League rappresenta l'unico precedente in competizioni europee tra la Lazio e i danesi; nell’occasione, i biancocelesti hanno incassato cinque reti per la prima volta in una partita europea dall'aprile 2000, quando furono battuti per 5-2 in Champions League dal Valencia. Il Midtjylland ha vinto soltanto una delle ultime 14 trasferte (6 pareggi, 7 sconfitte) in Europa, ovvero quella contro la Stella Rossa, nel novembre 2021. I biancocelesti non vincono da tre partite di Europa League e non registrano almeno quattro gare di fila senza successi in una singola edizione della competizione dal 2018/19 (quando chiusero il torneo con quattro sconfitte consecutive). La Lazio è però imbattuta nelle ultime sei partite casalinghe di Europa League, anche se quattro di queste sono terminate in parità (due vittorie).