Situazione insolita nel gruppo F: tutte le squadre sono appaiate a quota cinque punti a due giornate dal termine della fase a gironi. Dopo il pareggio casalingo 2-2 contro lo Sturm Graz, i biancocelesti restano ancorati al terzo posto per via della differenza reti. Con due vittorie nei prossimi incontri la squadra di Sarri sarebbe certa della qualificazione

Senza dominatori e senza cenerentole. Il girone F di Europa League, quello della Lazio, vede tutte le squadre con cinque punti dopo quattro partite giocate, un vero e proprio unicum. Feyenoord, Midtjylland, Lazio e Sturm Graz, questo l'ordine del raggruppamento al momento dettato dalla differenza reti. I biancocelesti così finirebbero in Conference League, mentre con il primo e il secondo posto sarebbero rispettivamente agli ottavi di finale o agli spareggi di Europa League. Per la squadra di Sarri pesa tantissimo la pesante sconfitta sul campo del Midtylland per 5-1. Tra due settimane all'Olimpico arriverà proprio la squadra danese: servirà vincere e possibilmente con un buon numero di gol di scarto per migliorare la differenza reti complessiva.

La Lazio si qualifica se...

Vince entrambe le partite rimaste in calendario. Dopo il Midtylland all'Olimpico l'ultimo match sarà a Rotterdam sul campo del Feyenoord. Teoricamente l'avversario più ostile, ma l'unico finora con cui Immobile e compagni sono riusciti a vincere (4-2 all'Olimpico). La doppia vittoria non garantirebbe però il primo posto e la conseguente qualificazione agli ottavi di finale. Lo Sturm Graz sarebbe l'unica altra squadra in grado di finire a 11 punti e considerando lo scontro diretto finito in doppia parità si dovrebbe stabilire la posizione in base alla differenza reti complessiva.

La Lazio è eliminata se...

Pareggia (o perde, chiaramente) entrambe le partite. In caso di doppio pareggio e ipotetico arrivo di tutte le squadre a 7 punti, i biancocelesti si troverebbero logicamente con la differenza reti ancora a sfavore così come ora, dovendosi accontentare della retrocessione in Europa League.

I criteri per l'arrivo a pari punti

Maggior numero di punti negli scontri diretti (classifica avulsa)

La miglior differenza reti negli scontri diretti

Il maggior numero di gol segnati negli scontri diretti.

In caso di più squadre a pari punti, se utilizzando i criteri dall’1 al 3 due o più squadre sono ancora pari, questi criteri vengono riutilizzati considerando i soli incontri fra le squadre ancora in parità

Miglior differenza reti generale del girone

Maggior numero di gol segnati nel girone

Maggior numero di gol segnati fuori casa nel girone

Maggior numero di vittorie nel girone

Maggior numero di vittorie fuori casa nel girone

Miglior condotta fair play

Miglior coefficiente UEFA

Le prossime partite della Lazio

Lazio-Midtjylland , giovedì 27 ottobre ore 18:45

, giovedì 27 ottobre ore 18:45 Feyenoord-Lazio, giovedì 3 novembre ore 18:45

La classifica del girone F