Mercoledì sera, contro il Psg, la Juventus già fuori dalla Champions si gioca la qualificazione in Europa League, in una sfida "a distanza" con il Maccabi Haifa. Esistono almeno 3 motivi per cui proseguire il cammino europeo farebbe bene ai bianconeri, e altrettanti per cui invece sarebbe uno "svantaggio"

Juve-Psg sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, e in streaming su NOW, mercoledì 2 novembre alle 21