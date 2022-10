1/11

Un disastro sportivo, ma non solo. L'eliminazione dalla Champions, specialmente nella fase a gironi, costa cara alla Juventus anche dal punto di vista economico. Una prima, rapida stima permette di valutare in almeno 17,6 milioni i mancati introiti solo per non aver centrato gli ottavi di finale. Ai quali vanno sommati i mancati guadagni derivanti dal disastroso girone (una sola vittoria in 5 partite). E non solo...



Quanto costa in tutto alla Juve l'eliminazione dalla Champions? L'analisi nel dettaglio di tutte le voci