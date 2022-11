Alla vigilia del match di Europa League contro il Feyenoord, decisivo per il superamento del girone, l'allenatore della Lazio attacca la Uefa: "Ha permesso agli olandesi di rinviare la partita di campionato per concentrarsi su questa: una vergogna, ci sentiamo presi in giro". Poi avvisa i suoi: "Fare calcoli? Sì, se vogliamo uscire"

Un girone equilibratissimo, un'ultima partita che la Lazio deve vincere senza fare calcoli, perché è vero che potrebbe bastare un pari per superare il girone, ma è anche vero che il Feyenoord giocherà per la vittoria (unico risultato che gli consentirebbe di passare), e le partite "se non le aggredisci, le subisci".

Tanto più che la gara, per la Lazio, cade nella settimana che porterà anche al derby. "Non penso alla Roma", dice Sarri. "Penso solo alla gara di domani. Domani chi sta bene va dentro e deve fare questa partita a mille : le partite, se non le aggredisci, le subisci. Abbiamo già fatto una cazzata domenica nell'ultima partita".

E' il messaggio che Maurizio Sarri ha trasmesso alla squadra alla vigilia del delicato match di Europa League, senza risparmiare una critica aperta alla Uefa che ha permesso agli olandesi di rinviare la partita di campionato per concentrarsi sull'Europa League: " E' una vergogna della Uefa: ci sentiamo presi in giro , e come noi anche Sturm Graz e e Midtjylland".

E se il provvisorio primo posto della Lazio (8 punti come lo Sturm Graz; Feyenoord e Midtjylland a 5) potrebbe permettere qualche calcolo, Sarri non ne vuole neanche sentir parlare: "Fare calcoli? Se vuoi andare fuori sì. Sarà una bolgia, se pensi di uscirne cercando lo 0-0 non ne esci. Il nostro girone finirà come quello del Tottenham in Champions, che in 90' è passato da essere quarto a primo. Dobbiamo andare in campo per cercare di passare il turno e stop".



"Qual è stato il mio ruolo in questa settimana? Nei primi due giorni ho fatto il ruolo dell'incazzato, perché non si può perdere una partita (quella contro la Salernitana, ndr) che è sotto controllo, per nervosismo. La reazione non è stata di squadra ma individuale e abbiamo perso equilibrio. Non mi ha fatto piacere: poi mi è passata e mi sono proiettato su questa partita".