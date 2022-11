Vietato fare calcoli per la Lazio, a caccia degli ottavi di Europa League: alla squadra di Sarri basta un pareggio, ma agli olandesi serve la vittoria. Turnover per i biancocelesti, titolare Milinkovic-Savic che salterà il derby per squalifica. Nel tridente spazio a Cancellieri con Felipe Anderson e Zaccagni. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW TV alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD