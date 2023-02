Nel pre-partita col Nantes le parole di Francesco Calvo, Chief Football Officer bianconero: "Siamo in costante contatto con gli organismi di controllo della Uefa. Non ci sono elementi che ci fanno preoccupare, prima deve concludersi il percorso della giustizia sportiva in Italia". Su Pogba: "Un investimento molto importante e di lungo periodo". Fondamentale la figura di Allegri: "È centrale nel nostro progetto, è il nostro punto di forza in una stagione così difficile"

