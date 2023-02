Le scelte di Allegri

Poco turnover per i bianconeri all'esordio in questa Europa League. Davanti gioca il tandem Di Maria-Vlahovic, c'è anche Chiesa che dovrebbe giocare sulla sinistra al posto di Kostic. Ma non mancano le alternative tattiche per Allegri (difesa a quattro e tridente possibile). Paredes preferito a Locatelli in mezzo al campo. Non si cambia in difesa: riecco Alex Sandro e non Rugani