Follia nel finale di Psv Eindhoven-Siviglia, sfida vinta 2-0 dagli olandesi ma eliminati nel playoff di Europa League dopo lo 0-3 in Spagna. Un tifoso olandese entra in campo e cerca di aggredire Marko Dmitrovic. Grande lucidità e reattività del portiere ospite, che immobilizza l'invasore e favorisce l'intervento degli steward. "Meglio che non dica cosa avrei voluto fargli"

EUROPA LEAGUE IL SORTEGGIO IN LIVESTREAMING

VIDEO. DMITROVIC STENDE L'INVASORE