A "trasportarlo" fuori dal campo, prendendolo praticamente in braccio, sono stati infatti Acuña e Montiel del Siviglia, che dopo averlo consolato l'hanno aiutato a raggiungere la panchina. Avversari per una sera, ma argentini come lui e suoi compagni di squadra in nazionale . Un'amicizia, quella tra i tre giocatori, che la vittoria del Mondiale in Qatar ha rafforzato, anche se...

Schmeichel: "Non volevano perdere tempo"

Anche se, in quella bella immagine di sportività, non tutti hanno visto il lato "romantico" della cosa. Uno di questi è l’ex portiere del Manchester United, Peter Schmeichel: “Può sembrare un gesto gentile, ma in realtà volevano solo portarlo fuori dal campo per riprendere a giocare", ha detto a ‘BBC Radio 5 Live’. "Il Siviglia in questo modo non ha perso il suo slancio ed ha avuto la possibilità di giocare qualche minuto in più in superiorità numerica”. Minuti in cui, in effetti, è arrivato il gol del 2-2...