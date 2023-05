Allegri: "Pareggio giusto, prendiamoci la finale"

"Fino al loro gol abbiamo fatto vedere buone trame di gioco ma sbagliavamo troppo quando sembrava facile arrivare in porta, e invece forzavamo la giocata. Dopo il gol siamo usciti dalla partita e abbiamo rischiato di prendere il secondo. È un pareggio meritato ". Dopo il pareggio acciuffato all'ultimo respiro, Massimiliano Allegri tira un sospiro di sollievo e ora pensa già al ritorno: "Ora abbiamo la possibilità di andare a Siviglia a qualificarci per la finale. Sapevamo che il Siviglia è una squadra esperta che sta in campo sempre con la testa giusta, ma tutti i ragazzi hanno fatto bene con voglia di vincere: i quattro davanti hanno corso come forsennati. Pogba determinante? Quando le partite si giocano nella metacampo avversaria diventa straordinario , se fosse in condizione ottimale lo farei giocare sempre".

"Rigore su Rabiot? Accettiamo tutto..."

Sull'episodio del rigore non concesso nel finale per un evidente fallo su Rabiot, Allegri preferisce non commentare: “Non ci sentiamo mai penalizzati dalle scelte di tutti quelli che ci sono intorno. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Se l'arbitro non è andato al Var vuol dire che il Var non l’ha chiamato: accettiamo tutto quello che gli arbitri decidono, altrimenti ci innervosiamo e perdiamo energie. E quello era il momento più pericoloso: con una distrazione per eccesso di nervosismo rischiavamo di prendere il secondo gol, i ragazzi sono stati molto bravi e sereni a continuare a giocare. Quest'anno abbiamo sprecato anche troppe energie fuori dal campo, evitiamo di farlo anche in campo... Fa parte del gioco, bisogna stare zitti e lavorare".