Minuto 87, allo Stadium la Juve è sotto 0-1 contro il Siviglia e cerca il pareggio con un forcing intensissimo. Tra i tanti palloni ce piovono in area ce n'è anche uno per Rabiot, che cerca una girata al volo ma viene colpito in pieno da Badé, con una scarpata. La Juventus reclama il rigore, inutilmente, dato che l'arbitro Siebert lascia proseguire e il Var non lo richiama nemmeno per rivedere l'episodio. A fine partita, davanti alle telecamere di Sky, Rabiot mostra i segni del fallo rimasti sul suo polpaccio, e commenta così: "E' stato un brutto fallo, era un fallo netto ma il Var non ha detto niente. Il Var non ha richiamato l’arbitro, non so perché, era un fallo netto per me".