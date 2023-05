Mou: "Vinto il primo tempo, merito dei ragazzi"

L'allenatore della Roma analizza il successo sul Bayer Leverkusen nell'andata delle semifinali di Europa League: "I ragazzi hanno avuto tanta voglia di fare felici i tifosi, è stato difficile ma abbiamo vinto questo primo tempo". Su Bove: "Sembra un professionista di 30 anni". Sui minuti giocati da Dybala e Wijnaldum: "Bene, speriamo che giovedì prossimo possano giocare di più" LE PAGELLE Condividi

E' soddisfatto José Mourinho pe ril successo dell'Olimpico sul Bayer Leverkusen nella semifinale d'andata di Europa League. Un Mourinho che ha dovuto fare i conti con le numerose assenze che hanno attanagliato la Roma specie in questo periodo: "E' tutto merito dei ragazzi, che hanno voglia, mentalità ed empatia. Anche io che ho tanti chilometri nel mio percorso ho sentito la vicinanza dei tifosi stasera e i ragazzi in campo hanno risposto con tanta voglia di farli felici - spiega - Non è stata una partita facile, era difficile mentalmente perché è difficile giocare contro di loro. È difficile giocare per vincere. È difficile, molto, però siamo riusciti a vincere questo primo tempo".

"Bove sembra un professionista di 30 anni, è cesciuto molto" Ovviamente una menzione per la rete e per la prestazione di Edoardo Bove, match winner della gara: "Bove è un ragazzo estremamente educato, con una formazione accademica, un professionista che sembra avere 30 anni - dice - L'anno scorso entrava a 5 minuti dalla fine, quest'anno ha iniziato a entrare a 20 e a 30, così come a giocare qualche partita da titolare. Io ho fatto il mio lavoro, aiutando questo giocatore a crescere. È cresciuto a livello emozionale. Non conosco la sua famiglia personalmente, ma sicuramente la sua famiglia sarà di alto livello".