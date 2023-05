L'Uefa stanga Foti: 3 giornate al vice di Mourinho

Stangata in Europa per il vice di Josè Mourinho, Salvatore Foti. Il secondo dello Special One è stato squalificato dall'Uefa per tre giornate a seguito di "un'aggressione a un altro giocatore" si legge nella nota. L'episodio fa riferimento alla gara di ritorno con il Feyenoord all'Olimpico, quando fu espulso per la manata a Gimenez nei pressi dell'area tecnica giallorossa. Warning anche per Josè Mourinho per "aver tardato il calcio d'inizio".