Europa League

Il Siviglia batte la Juve nel ritorno della semifinale di Europa League e va in finale: finisce 2-1 per gli spagnoli. Szczesny e Vlahovic i migliori tra i bianconeri, Locatelli e Di Maria non sufficienti, Cuadrado e Chiesa i peggiori. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Federico Zancan