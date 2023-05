Nel video l'inviato di Sky Sport, Paolo Assogna, ci aggiorna sulle condizioni di Paulo Dybala in vista della finale di Europa League tra Roma e Siviglia in programma mercoledì 31 maggio. L'attaccante argentino ha lavorato a Trigoria (allenamento individuale e fisioterapia), con il dolore alla caviglia sinistra che si è notevolmente ridotto. Aumenta quindi la fiducia di poterlo avere a disposizione per Budapest

FIORENTINA-ROMA LIVE