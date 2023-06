L'Uefa ha deciso di sospendere per 4 giornate José Mourinho "per aver rivolto un linguaggio aggressivo al giudice di gara". È la decisione presa dalla commissione etica e disciplinare dell'Uefa dopo le accuse rivolte a Taylor dallo Special One al termine della finale dell'Europa League persa con il Siviglia. Lo stop sarà scontato nella prossima Europa League disputata dai giallorossi