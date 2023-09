Out per l'Europa League, si spera non ci siano lesioni

Entro mercoledì mattina, come informa il club, Gianluca Scamacca sarà sottoposto a ulteriori accertamenti diagnostici. In attesa di capire la reale entità del problema, la speranza è che non ci siano lesioni. Intanto, certo il forfait per l'esordio stagionale in Europa League dell'Atalanta: giovedì 21 settembre alle 21.00 c'è la sfida contro il Rakow. Per Scamacca, due gol fin qui in campionato nella doppietta messa a segno alla terza giornata contro il Monza. L'ex West Ham, arrivato in nerazzurro questa estate per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, è sceso in campo per un totale di 162' in quattro giornate.