Anni dopo la sua brevissima esperienza da allenatore del Brighton, a livello di fama punto più alto della storia di questo piccolo club, Brian Clough passato da queste parti per appena una trentina di partite dirà che Brighton è un posto dove puoi andare in vacanza o in pensione, ma non sicuramente per il football. Da quando in città è arrivato Roberto De Zerbi a continuare e migliorare il lavoro di Potter, Brighton è diventato “IL” posto del calcio. Un piccolo nome sulla bocca di tutti, come nel weekend, dopo quell’azione da 30 passaggi partita dal portiere e chiusa da Pascal Gross che ha portato i Seagulls a uno dei 3 gol segnati a Old Trafford. Quell’azione è diventata virale, perché quello che De Zerbi sta facendo a Brighton non può passare inosservato.