L'attaccante infortunatosi a metà settembre a Firenze si è allenato in gruppo e partirà per la trasferta in Portogallo di Europa League. E' recuperabile per la sfida di domenica contro la Lazio ma verrà inserito in distinta Uefa e potrebbe già rientrare contro i portoghesi. Unico ancora out El Bilal

Gianluca Scamacca ha svolto l’intero allenamento in gruppo insieme al resto della squadra e partirà per Lisbona, dove l’Atalanta giovedì affronta lo Sporting per il secondo match del girone D di Europa League. Questi gli aggiornamenti che arrivano da Bergamo, dopo l’allenamento del martedì pomeriggio al centro sportivo nerazzurro a Zingonia, sulle condizioni dell’attaccante, infortunatosi nella gara del 17 settembre a Firenze. Inizialmente si era ipotizzato uno stop di un mese per Scamacca, per una lesione di primo grado alla coscia sinistra che lo ha già costretto a saltare l’esordio europeo con il Rakow, e in Serie A le sfide con Cagliari, Verona e Juventus. Adesso il centravanti si è allenato in gruppo, è recuperabile per la sfida di domenica con la Lazio, ma partirà per il Portogallo e dovrebbe essere tra i 23 inseriti nella distinta Uefa, con il solo El Bilal ancora out e non a disposizione di Gasperini. Nella giornata di mercoledì l’Atalanta partirà per Lisbona e alle ore 18 locali si allenerà allo stadio Alvalade.