Gasperini: "Sporting squadra di valore, bel test"

L'allenatore dell'Atalanta alla vigilia della trasferta portoghese contro lo Sporting Lisbona: "Loro sono molto forti, è bello giocare queste partite. Rammarico per 0-0 con Juve, ma per ora abbiamo ottenuto buoni risultati". E su De Ketelaere: "Qualità indubbie, può migliorare a livello di carattere". Sporting-Atalanta giovedì 5 ottobre in diretta su Sky Sport



Gian Piero Gasperini presenta a 'Sky Sport' la seconda sfida del gruppo D della sua Atalanta, impegnata sul campo dello Sporting Lisbona. L'allenatore nerazzurro è consapevole della forza dell'avversario, che reputa "Molto competitivo, due anni fa hanno vinto il campionato, quest'anno sono primi in classifica e lo scorso anno hanno combattuto con la Juventus in Europa League anche se sono usciti. Loro sono in un grande momento, ma è bello giocare queste gare. Sulla gestione del doppio impegno, e la caratura europea raggiunta dalla Dea in questi anni: "Qualcosina è diverso ma teniamo molto anche al campionato. Le competizioni europee hanno un altro fascino". Un primo bilancio sui risultati di inizio stagione: "Abbiamo fatto delle buone partite, anche con buoni risultati. La partita con la Juve ci lascia un po' di rammarico dal punto di vista del risultato ma siamo motivati a fare sempre bene". Su De Ketelaere, che Gasp ha rilanciato dopo l'opaca stagione con la maglia del Milan: "E' un ragazzo giovane che ha qualità indubbie, visto che era stato scelto dal un club di livello. Arriva da un anno non fortunato ma è stata comunque un'esperienza importante, visto che ha imparato tanto lavorando con Pioli. Per me è stato più facile, visto che non era appena arrivato in Italia. Dal punto di vista caratteriale aveva qualche problema ma può migliorare tanto".