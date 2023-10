Protagonista per tanti anni nella nostra serie A Morten Hjulmand sarà in campo con lo Sporting Lisbona in Europa League contro l'Atalanta. Alla vigilia ha parlato al nostro Massimiliano Nebuloni: "L'Atalanta è una squadra molto forte che gioca un calcio aggressivo come il nostro, sarà una partita difficile" Poi il saluto ai suoi vecchi tifosi: "Sono felice per voi, spero che arrivi un'altra salvezza. Forza Lecce sempre"