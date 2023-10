Dove vedere Sporting-Atalanta in tv

L'Atalanta vola a Lisbona per affrontare lo Sporting nella seconda giornata del girone D di Europa League. I nerazzurri di Gasperini, reduci dal successo all'esordio contro il Rakow, cercano punti fondamentali per mettere in discesa il discorso qualificazione: calcio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

La partita tra Sporting Lisbona e Atalanta, valida per la seconda giornata del girone D di Europa League, si gioca allo stadio José Alvalade di Lisbona oggi, giovedì 5 ottobre, alle ore 18:45. Telecronaca di Dario Massara, commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Massimiliano Nebuloni. Diretta Gol con Daniele Barone. Da non perdere gli approfondimenti pre, dalle ore 18, e postpartita, su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. Leo Di Bello in conduzione, con lui in studio Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo

I numeri di Sporting e Atalanta

Sesto confronto nelle coppe europee tra Sporting e Atalanta, il primo dall’1-1 nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa delle Coppe 1987/88, che vide i nerazzurri superare il turno con un risultato aggregato di 3-1. Questi sono gli unici precedenti dell’Atalanta contro squadre portoghesi in Europa. Lo Sporting ha vinto solo tre delle ultime 29 partite nelle coppe europee contro squadre italiane (13N, 13P), ma in casa è imbattuto da sei confronti (2V, 4N) dallo 0-1 contro l’Udinese nell’agosto 2005. Lo Sporting è imbattuto in casa da sette partite in Europa League (4V, 3N), avendo ottenuto il successo nelle ultime quattro di fila nella fase a gironi dopo lo 0-1 contro l’Arsenal nel 2018/19. L’Atalanta è imbattuta nelle sette partite precedenti nella fase a gironi di Europa League tra il 2017/18 e il 2023/24 (5V, 2N), diventando la squadra con più partite disputate in questa fase della competizione senza perdere un singolo match. L'Atalanta ha chiuso con un clean sheets nella prima giornata di questa Europa League, ma non mantiene la porta inviolata in due partite di fila nelle competizioni europee dal novembre-dicembre 2019, contro Dinamo Zagabria (2-0) e Shakhtar Donetsk (3-0) nella fase a gironi di Champions League. L'Atalanta avrebbe dovuto segnare 3.93 gol nella prima giornata di questa UEFA Europa League (2-0 vs Rakow Czestochowa), la differenza negativa maggiore tra Expected Goals e reti realmente messe a referto nella competizione dopo il primo turno (-1.93). L'Atalanta è la squadra che ha toccato più palloni nell'area avversaria in questa fase a gironi di Europa League: 63, almeno 13 in più di ogni altra squadra nella competizione. Inoltre quella nerazzurra è la formazione che ha effettuato più tiri (29) e ne ha concessi meno nello specchio (1). Solo Rennes (18) e Liverpool (17) hanno effettuato più recuperi offensivi dell'Atalanta (15) nella prima giornata di questa Europa League: i nerazzurri hanno effettuato ben tre tiri dopo questi recuperi.