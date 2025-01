Nuno Tavares si è infortunato nel primo tempo del match di Europa League contro la Real Sociedad. Tra i migliori in campo fin lì, con tanto di assist per il 3-0 di Castellanos, dopo l'ennesimo scatto sulla fascia si è fermato e si è accasciato a terra, richiedendo l'immediato soccorso dello staff medico della Lazio. Il portoghese è apparso preoccupato e dolorante per un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Così al 43' Baroni è stato costretto a far entrare Dele-Bashiru al suo posto: l'allenatore biancoceleste aveva già diverse defezioni in difesa con Lazzari e Patric out per infortunio, Gigot e Pellegrini fuori per squalifica e Hysaj non inserito in lista. Con il nigeriano in campo, Marusic si è spostato a sinistra e Guendouzi è diventato terzino destro.

