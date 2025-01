E' un Claudio Ranieri parecchio amareggiato quello che si presenta ai microfoni di Sky dopo la sconfitta - l'ennesima in trasferta dei giallorossi - rimediata in Olanda. Un ko che significa addio alle speranze di accedere direttamente agli ottavi: nell'ultima giornata, contro l'Eintracht, i giallorossi dovranno guadagnarsi i playoff. "Abbiamo tenuto in mano la partita e loro l'hanno vinta, è un peccato. Abbiamo creato tanto ma loro vanno via con il risultato pieno dopo aver difeso. La partita era tra le nostre mani e l'abbiamo sciupata". Un gol, quello dell'AZ, arrivato con una modalità - la ripartenza veloce - che ha già condananto tante volte la Roma: "Siamo fatti così, siamo fatti male", commenta amaro Ranieri, che alla vigilia aveva anche "avvisato" i suoi in proposito: "Evidentemente non siamo furbi e intelligenti, facciamo degli errori incredibili. Siamo stati poco pratici". Avevo detto alla squadra di non portare palla, ma di farla girare velocemente per andare in verticale: non l'abbiamo fatto spesso, nel secondo tempo con Soulé è andata meglio. Ma abbiamo fatto e fatto, ma non abbiamo fatto nulla. E spiace perché la prestazione c'è stata, ma cosa abbiamo raccolto? Niente".

Approfondimento Le pagelle di AZ Alkmaar-Roma 1-0