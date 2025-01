Dove vedere Lazio-Real Sociedad

Si torna in campo in Europa per la settima giornata della Europa League. Oggi, giovedì 23 gennaio, alle 21 la Lazio è impegnata in casa contro la Real Sociedad. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . E, per non perdere le 16 partite in contemporanea, c'e Diretta Gol (Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW)

Oggi, giovedì 23 gennaio, alle ore 21 è il turno della Lazio , che affronta all’Olimpico la Real Sociedad live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, a bordocampo Matteo Petrucci; Diretta Gol con Antonio Nucera. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League - dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando. Infine per seguire in contemporanea tutte le partite c'è Diretta Gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW.

I numeri di Lazio e Real Sociedad

Per la Lazio questo sarà il primo incontro con la Real Sociedad. I biancocelesti hanno vinto solo uno degli ultimi 13 incontri contro squadre spagnole tra tutte le competizioni (4N, 8P), perdendo sei degli ultimi sette (1N). La Real Sociedad non ha mai vinto nelle ultime otto sfide contro squadre italiane tra tutte le competizioni (5N, 3P) e non ha mai vinto in trasferta contro una formazione di Serie A (2N, 3P). La Lazio ha vinto cinque delle sei partite di questa Europa League (1N) e potrebbe ottenere più di cinque successi in Europa per la prima volta dall'Europa League 2017-18 (sette in quel caso). La Lazio non vince da tre partite casalinghe (2N, 1P) in tutte le competizioni e potrebbe infilare una serie più lunga di gare interne consecutive senza successi in una singola stagione per la prima volta dalle quattro di fila tra febbraio-marzo 2018 (tre pareggi e una sconfitta, tra Coppa Italia, massimo campionato ed Europa League). La Lazio ha pareggiato le ultime due gare giocate all’Olimpico in tutte le competizioni e potrebbe chiudere in parità tre match casalinghi consecutivi per la prima volta dal 2007 (quattro in quel caso). La Real Sociedad ha ottenuto otto successi nelle ultime 14 partite di Europa League (2N, 4P) inclusi i due più recenti con un punteggio complessivo di 5-0 (2-0 contro l'Ajax e 3-0 contro la Dynamo Kiev). La Lazio non perde da sei match nelle maggiori competizioni europee (5V, 1N) e non arriva ad almeno sette gare consecutive senza sconfitte da settembre 2015-marzo 2016 (nove in quel caso, tutte in Europa League).