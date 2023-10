Le parole dell'allenatore nerazzurro alla viglia del match in Austria: "Sarà complicato, loro sono primi in campionato davanti al Salisburgo. Koopmeiners ha recuperato. Per noi è sempre una grande esperienza giocare in Europa, giochi tanto ma ti dà anche molto". A seguirla ci sarà anche Ilicic. La partita live giovedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW STURM GRAZ-ATALANTA LIVE

Sei punti su sei, due vittorie su due nel girone contro Rakow e Sporting. Gasp e l'Atalanta cercano il tris in casa dello Sturm Graz in una partita già fondamentale. Così Gasperini ha analizzato la gara a Sky Sport alla vigilia.

Perché è temibile lo Sturm Graz? "Lo è perché sono primi in classifica nel loro campionato, davanti al Salisburgo. E stanno facendo bene anche in Europa League. Sicuramente sarà una partita importante, come tutte quelle in Europa". Vincere anche domani aiuterebbe il percorso da qui fino a Natale? "Quando giochi un girone così compresso ogni partita è importante. Credo che quelle decisive saranno le ultime due. Chiaro che la vittoria di Lisbona ci dà un piccolo vantaggio, ma ogni giornata è diversa".

Come sta Koopmeiners? "Ha recuperato, penso che giocherà". Ci sarà Ilicic a vedervi… "Lo aspettiamo, ci farà piacere rivederlo, vediamo in che forma è".

Che Atalanta arriva alla partita? Siete in ripresa fisica? "In realtà non siamo mai stati giù fisicamente. È dall'inizio dell'anno che facciamo il nostro percorso, e questo inizio è stato soddisfacente, ma ogni partita è un esame e serve sempre resettare tutto". Lookman ha parlato di allenamenti durissimi con lei… "Qui tutti i ragazzi rappresentano un certo tipo di mentalità sull'allenamento, anche se non sono neanche così d'accordo che siano così duri (ride, ndr). Non so a cosa fosse abituato lui, di sicuro non è mai morto nessuno, i ragazzi giocano e si divertono, quando vincono. Ma c'è sempre uno spirito forte e unito che ci ha contraddistinto in questi ultimi anni".

Lo stadio dove giocherete in passato era stato intitolato a Arnold Schwarzenegger. Serviranno i muscoli… "Servirà tutto, anche cuore e testa. Loro in casa si esprimono al meglio. Non è uno stadio grande ma i tifosi sono vicini al campo e c'è un calore particolare. Ci vorrà un'Atalanta adeguata, partite così possono diventare complicate". Preferirebbe una finale di Europa League o un piazzamento Champions? "C'è da dire che in Europa League ci sono squadre molto quotate. Per noi è sempre una grande esperienza giocare in Europa, esperienza che ti porti dietro anche in campionato. È vero che giochi tanto, ma ti dà anche molto su piano del gioco, della mentalità e del ritmo. È un traguardo importante andare avanti il più possibile".

Gasperini in conferenza: "Scamacca in evoluzione" L'allenatore dell'Atalanta ha proseguito la sua analisi anche in conferenza stampa: "Lo Sturm Graz è ormai abituato a giocare in Europa League" e ha ribadito come "questo girone si deciderà alla penultima o all'ultima giornata. Loro li ho seguiti molto e domani c'è da stare molto attenti, ho la sensazione che ci sia troppa presunzione, questa partita si giocherà su alti ritmi e questa squadra ha qualità, altrimenti non farebbe tutto quello che sta facendo". Infine una battuta su Scamacca: “Fare gol con la nazionale è una bella spinta, domenica ha fatto cose buone e altre meno, è in evoluzione anche se non è al meglio della condizione. Ora ha bisogno di trovare continuità ma deve ancora dimostrare tutte le sue potenzialità, lavoriamo per questo".