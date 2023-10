L'allenatore nerazzurro non è soddisfatto dopo il pari in Austria: "Avevamo la partita in controllo e loro erano innocui, per come è andata questa è un'occasione sprecata". Parole al miele per Muriel: "Lui è un giocatore straordinario, noi abbiamo un patto e lo deve rispettare. Se lo fa, per noi resta ancora importantissimo". E Luis: "Voglio giocare fino a 50 anni" STURM GRAZ-ATALANTA 2-2: HIGHLIGHTS

"Un'occasione sprecata". Non usa mezzi termini Gian Piero Gasperini per commentare il pareggio della sua Atalanta sul campo dello Sturm Graz nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. Già avanti di un gol dopo essere andata inizialmente sotto, la Dea si è fatta riprendere nel finale nonostante la superiorità numerica per quasi tutta la ripresa. Per questo Gasp non può essere soddisfatto: "Eravamo in vantaggio e loro erano innocui - ha detto l'allenatore nerazzurro a Sky Sport -, siamo riusciti a farci un'autorete e a causare un rigore e non abbiamo vinto una partita che si poteva vincere. Per come è andata la partita, è un'occasione sprecata: la gara era in assoluto controllo e ce la siamo complicata, poi come spesso succede non riusciamo a cambiare schema e non abbiamo segnato, nonostante qualche azione pericolosa".

"Muriel è straordinario, deve rispettare il nostro patto" Il grande protagonista della serata è stato Luis Muriel, scelto a sorpresa dall'inizio da Gasperini: "Io cerco sempre di mettere i giocatori che stanno meglio - ha continuato l'allenatore -, in questo momento Muriel e Lookman hanno una condizione migliore di De Ketelaere e Scamacca, quindi era normale che giocassero loro due. Con Muriel ho un rapporto da anni, tra noi c'è anche un patto che lui a volte fa fatica a mantenere, ma quest'anno, soprattutto nell’ultimo mese, sta dando dei segnali positivi: è in condizione da qualche settimana e stasera l'ho visto bene. Il patto è che lui non deve smettere, anche se è in scadenza e ha fatto l'ultima stagione non positiva, deve sapere che può ancora dare tanto. Deve stare bene fisicamente e mentalmente, mettere un po' di tono in più e magari togliere un po' di peso, perché se è in condizione è un giocatore straordinario. Deve fare dei sacrifici, avrà tempo di non farli più: quando smetterà potrà non farli. Lui è un giocatore straordinario e sa che stima ho di lui". Panchina, invece, per Scamacca: "Per migliorare deve fare tante cose - ha concluso Gasperini -, lo consideriamo forte e crediamo che abbia le qualità e le capacità per diventare un giocatore importante. Deve allenarsi con continuità e iniziare a mettere in pratica le cose su cui lavoriamo: non basta solo allenarsi, serve avere un certo livello agonistico e sentirsi anche la squadra addosso".

