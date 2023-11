Liverpool ko a Tolosa, vince il Servette

Nel girone della Roma battuta a Praga 2-0, il Servette sconfigge lo Sheriff e si porta a -5 dalla coppia di testa. Vince il Brighton di De Zerbi (2-0 con l'Ajax ad Amsterdam). Successo del Villarreal in trasferta contro il Maccabi Haifa. Liverpool ko a Tolosa, ok il Bayer Leverkusen. Ora le gare delle 21. Ecco il programma completo da seguire su Sky e in streaming anche su Now con Diretta Gol al canale 251

