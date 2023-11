Dove vedere Slavia Praga-Roma

La Roma affronta in trasferta lo Slavia Praga nella quarta giornata di Europa League. Calcio d'inizio oggi, giovedì 9 novembre, alle ore 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

La partita tra Slavia Praga e Roma, valida per la 4^ giornata di Europa League, si gioca oggi, giovedì 9 novembre alle ore 18.45 su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Angelo Mangiante. Diretta Gol con Dario Massara. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24 appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite , anche grazie a Diretta Gol per seguire gli incontri in contemporanea , nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21 .

I numeri di Slavia Praga e Roma

Dopo aver sconfitto il Palermo in Coppa UEFA nel febbraio 2006, lo Slavia Praga non ha vinto nessuna delle successive otto partite disputate contro squadre italiane nelle competizioni europee (3 pari, 5 sconfitte). La Roma non ha mai vinto in trasferta contro una squadra ceca in Europa (1 pareggio, 2 sconfitte): una di queste partite è stata una sconfitta proprio contro lo Slavia Praga risalente al marzo 1996. Lo Slavia Praga ha vinto sette delle ultime nove partite casalinghe disputate nelle competizioni europee (1 pari, 1 sconfitta), trovando il successo nelle ultime tre di fila senza subire alcun gol e segnando 11 reti. La Roma ha vinto ognuna delle ultime cinque partite della fase a gironi di Europa League, segnando almeno due gol in ciascuno di questi match. La Roma ha vinto le ultime tre partite europee e non ottiene quattro successi di fila in queste competizioni (esclusi i preliminari) nella stessa stagione dal 2020/21: una serie che arrivò a cinque, in Europa League, tra sedicesimi di finale e andata dei quarti di finale. La Roma non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila nelle ultime 11 trasferte in competizioni europee (3 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte), vincendo la gara esterna più recente (2-1 contro lo Sheriff Tiraspol). La Roma ha subito 29 tiri in questa Europa League, più soltanto di due squadre: Liverpool (22) e proprio Slavia Praga (25); inoltre, la formazione giallorossa è quella ad aver incassato meno conclusioni nello specchio (sei, una media di due a partita).