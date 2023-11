Gasperini: "Obiettivo primo posto nel girone"

Vigilia del match contro lo Sporting, a cui l'Atalanta arriva con la qualificazione già in tasca e con l'obiettivo di chiudere il girone al primo posto (basta un punto per accedere direttamente agli ottavi). "Abbiamo questa occasione, ci darebbe modo di pensare solo al campionato fino a marzo", dice Gasperini. Recuperato Kolasinac, out invece De Ketelaere SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Dopo la sconfitta contro il Napoli, l’Atalanta è chiamata a reagire in Europa: a Bergamo arriva lo Sporting (giovedì alle 18.45, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), con la Dea già qualificata che però potrebbe assicurarsi il primo posto nel girone. Ne ha parlato Gian Piero Gasperini, analizzando i temi della gara ai microfoni di Sky.

Obiettivo prendere il primo posto? "C'è questa opportunità e cercheremo di coglierla contro la squadra che all'inizio era la più accreditata nel nostro girone. Ma per quello che siamo stati capaci di fare, abbiamo questa possibilità ed è il nostro obiettivo" E' come un match-point, basta un punto... "Sì ma non si può giocare con lo spirito di fare un solo punto. Giochiamo contro la squadra che prima nel suo campionato e che sta facendo bene in Portogallo. All'andata a Lisbona abbiamo fatto forse il miglior primo tempo della stagione, ma ricordo anche quanto abbiamo sofferto nel secondo. Giochiamo in casa, quindi non ci saranno speculazioni" Che partita ci dobbiamo aspettare? "Quella dell'andata è stata la partita che ha dimostrato bene che le partite durano 90'. Nel primo tempo eravamo avanti 2-0 con un dominio assoluto, ma nei 90' hanno saputo metterci in difficoltà. Dipende anche come nascono le partite" Dietro è emergenza, ma dovrebbe recuperare Kolasinac "Kolasinac si è allenato bene ed è recuperabile, più difficile per gli altri" Quanto toglie sicurezza una partita persa come quella con il Napoli? "Non sono convinto che con il Napoli abbiamo fatto un primo tempo brutto. Il Napoli ha fatto meglio di noi, ma quando l'Atalanta non domina le partite si tende a dire che ha fatto molto male. Anche noi vorremmo giocare sempre come nel secondo tempo, ma ci sono anche gli avversari" In porta torna Musso? "Sì, era già preventivato, senza togliere nulla a Carnesecchi che è un ragazzo di grande valore" Usando il tennis come metafora, per prendersi il primo posto serve più un singolarista alla Sinner o la squadra? "Io sono sempre dalla parte della squadra, ma senza campione singolarista è difficile raggiungere i traguardi. C'è bisogno di tutto. In questo momento la squadra ha una sua filosofia e una sua consistenza, mi sembra che il campionato sia difficile e va dato merito alle tante squadre che battagliano in pochi punti. Noi speriamo sempre di trarre vantaggio anche in campionato dalle partite in Europa"



"Non c'è Atalanta di coppa o di campionato" “Due risultati su tre a disposizione? Non possiamo pensare di giocare così”, ha poi ribadito Gasperini in conferenza stampa. “Per noi è importante arrivare primi nel girone perché così fino a marzo si può pensare solo al campionato. Ci darebbe due-tre mesi per avere tutti i giocatori a disposizione, mi riferisco a Scamacca, De Ketelaere (che in coppa è put per un problema al muscolo obliquo, ndr), al recupero di Touré: sono giocatori su cui puntiamo molto. Amorim ha detto che è sempre difficile giocare contro l'Atalanta? Speriamo di creare un po' di confusione tattica – dice ridendo – ma coi video e il materiale penso che Amorim sappia benissimo come giochiamo". Poi, ripensando alla gara con il Napoli: “In certe partite gli episodi diventano determinanti, noi dobbiamo portarli dalla nostra parte. Non c'è differenza tra l’Atalanta di coppa e di campionato. Anche nelle partite che abbiamo giocato con Inter e Napoli la squadra mi ha soddisfatto, ha dimostrato di star bene anche sotto l'aspetto mentale. Non aver vinto ti toglie un po' di entusiasmo, ma si gioca ogni tre giorni e hai tempo per ripartire. In alcune partite abbiamo raccolto meno, ma mi preoccupo se l'Atalanta costruisce o propone meno dell'avversario. Quando fai buone prestazioni hai più possibilità di fare risultato".