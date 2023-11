L'Atalanta è già sicura di finire in uno dei primi due posti del girone, con la sostanziale differenza del passaggio diretto agli ottavi o i playoff con le terze di Champions. Ecco le combinazioni per il primato. La partita con lo Sporting è live giovedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, in streaming su NOW e Sky Sport 4K

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ