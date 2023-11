Per la sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona Gasperini perde De Ketelaere (lesione al muscolo obliquo) ma recupera Kolasinac: il difensore si candida a una maglia da titolare. In attacco la coppia formata da Scamacca e Lookman. Ecco il probabile 11 della Dea per il match del Gewiss Stadium

