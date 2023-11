Dove vedere Atalanta-Sporting

La partita tra Atalanta e Sporting, valida per la 5^ giornata di Europa League, si gioca oggi, giovedì 30 novembre alle ore 18.45 su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Massimo Marianella, commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Diretta Gol con Federico Zancan. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24 appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21.

I numeri di Atalanta e Sporting

L’Atalanta ha vinto entrambi i due precedenti incontri casalinghi contro lo Sporting Lisbona, ed entrambi per 2-0 nella Coppa delle Coppe (nel 1963 e nel 1988). Lo Sporting Lisbona ha giocato 16 gare esterne contro squadre italiane in Europa senza mai vincere (4 pareggi, 12 sconfitte), perdendo la più recente contro la Juventus nei quarti di finale della scorsa edizione di Europa League. L’Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 10 gare disputate in competizioni europee (7 vittorie, 2 pareggi), dopo che aveva ottenuto il successo solo in una delle precedenti otto giocate in Europa (3 pari, 4 sconfitte). L’Atalanta ha perso solo due delle 18 gare giocate in Europa League (11 vitttorie, 5 pari), restando imbattuta in questa stagione (3 vittorie, un pari). Lo Sporting Lisbona ha vinto soltanto tre delle ultime 14 partite giocate in Europa (6 pari, 5 sconfitte); tuttavia, due di questi successi sono arrivati negli ultimi quattro incontri (un pareggio, una sconfitta). Lo Sporting Lisbona ha subito gol in ognuna delle ultime otto gare disputate in Europa League; in generale, soltanto in un’occasione la squadra portoghese ha registrato più incontri di fila incassando almeno una rete nella competizione: 10, tra settembre 2015 e febbraio 2018. L’Atalanta è una delle due squadre, con il Bayer Leverkusen, a contare almeno tre difensori con un gol all’attivo in questa edizione di Europa League (Djimsiti, Ruggeri e Scalvini). In generale, la Dea è andata a segno con 13 giocatori diversi in tutte le competizioni in questa stagione: tra le squadre di Serie A, soltanto la Fiorentina conta più marcatori differenti (15).