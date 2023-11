Gasperini: "Il primo posto è una soddisfazione"

Le parole dell'allenatore dopo il pareggio con i portoghesi: "Aver raggiunto direttamente gli ottavi di finale è un obiettivo importante, avremo tempo per dedicarci al campionato". Poi applaude Scamacca: "Ha una potenza di tiro rara, i margini di crescita sono importanti". L'attaccante, invece, dedica il primo posto ai tifosi: "Traguardo meritato" SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

"Il primo posto nel girone è una grande soddisfazione". Sorride Gian Piero Gasperini dopo il pareggio contro lo Sporting Lisbona che ha garantito la qualificazione all'Atalanta agli ottavi di Europa League. Un post partita speciale per l'allenatore nerazzurro che si è presentato per l'intervista insieme al nipote Rocco: "Aver raggiunto direttamente gli ottavi di finale è un obiettivo importante - spiega - Stasera abbiamo sofferto, sapevamo che lo Sporting è la squadra più accreditata nel girone". L'Atalanta adesso potrà concentrarsi fino a marzo sul campionato per recuperare il terreno perso, senza la distrazione delle coppe: "Dobbiamo recuperare energie e qualche acciaccato - ammette Gasperini - Adesso avremo il tempo per dedicarsi al campionato senza altri dispendi".

"Scamacca ha una potenza di tiro rara" Gasperini ha poi speso parole d'elogio nei confronti di Scamacca, autore del momentaneo 1-0 con il primo gol in carriera in Europa League grazie a un potente destro da fuori area: "Lui ha una facilità e potenza di tiro rara - spiega l'allenatore - Dà sempre pericolosità al nostro attacco, poi sappiamo che ha dei margini di crescita dal punto di vista tecnico. Adesso speriamo non abbia intoppi e si possa allenare con continuità". leggi anche Atalanta agli ottavi: con lo Sporting basta l'1-1

"Calo di energie in difesa" Se da una parte Gasperini sorride per il rendimento di Scamacca, dall'altra è consapevole delle difficoltà in difesa vista la coperta corta: "Abbiamo avuto un calo di energie, Kolasinac e Scalvini erano in difficoltà - racconta - In questo periodo non abbiamo cambi con gli infortuni di Palomino e Toloi, poi lo Sporting ha messo giocatori freschi e abbiamo sofferto. I difensori fanno molto bene, ma ad un certo punto della gara hanno qualche acciacco".

Scamacca: "Primo posto per i tifosi" Un gol annullato, uno segnato e la doppietta sfiorata nel secondo tempo. Scamacca è stato il protagonista assoluto della notte di Bergamo: "Il primo posto e il gol li dedico ai tifosi, abbiamo meritato gli ottavi con zero sconfitte - racconta l'attaccante - La prima rete in Europa League non poteva arrivare in un momento migliore. Adesso ci concentreremo sul campionato, ma nell'ultima giornata non andremo in Polonia per una vacanza".

