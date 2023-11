Le combinazioni

Alla Roma basterà un pari contro il Servette per essere sicuro del passaggio in uno dei primi due posti. In caso di ko invece tutto si sposterebbe all'ultima giornata dove la Roma giocherà in casa contro lo Sheriff. Attenzione anche al piazzamento finale: le prime in classifica andranno direttamente agli ottavi di Europa League, le seconde agli spareggi per gli ottavi contro le terze dei gruppi di Champions. In questo momento, sebbene sia appaiato ai giallorossi, lo Slavia Praga è davanti alla Roma per la differenza reti (dopo i due 2-0 c'è parità assoluta negli scontri diretti) e per questo, considerato che potrebbero arrivare due vittorie a testa nelle ultime due giornate, uno degli obiettivi della squadra di Mourinho per evitare gli spareggi sarà quello di segnare tanto e migliorare la differenza reti, che vede i cechi a +8 e i giallorossi a +5. Discorso diverso nel caso in cui lo Slavia non vincesse entrambe le gare contro Servette e Sheriff e la Roma riuscisse invece a fare posta piena. Ad ogni modo, con qualsiasi combinazione di risultati, la questione del primo posto non può essere già decisa in questa quinta giornata.