Gasperini: "Un'occasione per chi ha giocato meno"

Ultima partita della fase a gironi di Europa League per l'Atalanta che affronta i polacchi del Rakow in trasferta con la certezza del passaggio agli ottavi di finale e del primo posto nel girone. Gasperini ha lasciato a casa molti titolari: "E' un premio per quelli che hanno giocato un po' meno e un'occasione per vedere tanti giovani ma mettiamo in campo una squadra competitiva e vogliamo il massimo da questa partita. Il primo posto nel girone non era certo preventivato"

Vuole chiudere in bellezza Giampiero Gasperini un girone che ha visto l'Atalanta chiudere al primo posto con una giornata di anticipo e con il passaggio agli ottavi di finale già in tasca. Tanti big sono rimasti a Bergamo e tanti giovani sono pronti a vivere una serata speciale ma nessuna voglia di vivere il match senza motivazioni: "Abbiamo portato tanti giovani perché abbiamo dato anche un premio a loro e a quelli che hanno giocato meno. E' un'occasione per vedere qualche ragazzo ma anche altri elementi che fanno parte della rosa dell'Atalanta"

L'importante sarà non prendere l'impegno sottogamba

"Non c'è nessun pericolo da questo punto di vista. Abbiamo avuto il merito di qualificarci in anticipo e questo ci permette di dare un po' di respiro ad alcuni giocatori che sono stati impiegati di più ma comunque saremo competitivi con la formazione che scenderà in campo"

Avrebbe immaginato ad agosto di arrivare a questa partita già qualificato e da primo nel girone?

"Non era facile pensarlo anche perché non è stato un girone facile. Abbiamo giocato molto bene le due partite con lo Sporting Lisbona e anche quando abbiamo affrontato il Rakow in casa era primo in campionato. Adesso abbiamo la possibilità di pensare agli ottavi e di poterci concentrare sul campionato"

Quanto è difficile passare da una partita adrenalinica come quella con il Milan a quella invece con il Rakow che praticamente è ininfluente

"E' normale nel calcio di oggi soprattutto quando giochi così tante partite, il calendario ormai è diventato fittissimo, le motivazioni degli avversari spesso sono altissime e anche la condizione fisica di chi ti trovi davanti può essere migliore"

Quante volte ha rivisto il gol di Muriel contro il MIlan

"Tantissime, sono gol che lui fa spesso , poi farli in una partita così decisiva non è da tutti"

Chi recupera per lunedì?

"Non abbiamo tante soluzioni in questo momento, forse il gocatore più recuperabile è Kolasinac, non credo Scamacca. Scalvini e Djmsiti non sono al meglio ma credo non ci siano problemi"