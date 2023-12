Autore del definitivo 3-0 allo Sheriff, il 19enne centrocampista giallorosso è scoppiato in lacrime dopo il suo primo gol coi 'grandi': "Nemmeno riuscivo a immaginare una sensazione simile - il racconto a Sky -, ho pensato a tutto il percorso per arrivare qui. Tifo la Roma da quando sono piccolo". Ottimo il suo impatto in partita: "Sono rimasto tranquillo, la paura è la cosa peggiore". E su Mourinho: "Lavorare con lui è un onore"

