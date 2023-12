Matteo Gabbia - nel recupero di Rennes-Villarreal - si è scontrato con Raul Albiol, suo compagno di squadra. Lo spagnolo lo colpisce involontarialmente con una ginocchiata in pieno volto: il difensore ex Milan perde i sensi e viene prontamente soccorso dai medici che lo portano via in barella. Agli attimi di paura segue il rassicurante messaggio social di Gabbia: "Sto bene"