Dove vedere Feyenoord-Roma

I numeri di Feyenoord e Roma

Feyenoord e Roma si affrontano nella fase a eliminazione diretta di una competizione europea per la terza volta nelle ultime tre stagioni, con i giallorossi che hanno sempre avuto la meglio (vittoria nella finale di Europa Conference League 2021/22 e passaggio del turno ai quarti di finale della scorsa Europa League: 1 vittoria, 2 pareggi con punteggio aggregato di 4-2). Prima della vittoriosa finale di Conference League 2021/22, la Roma aveva sfidato il Feyenoord solo due volte nella storia europea del club, eliminando gli olandesi con un punteggio aggregato di 3-2 (1 vittoria, 1 pari) ai sedicesimi di finale di Europa League, nel 2014/15. La Roma ha vinto solo una delle ultime otto partite nelle competizioni europee giocate lontano dallo stadio Olimpico, inclusa la finale di Europa League 2022/23 persa in campo neutro (4 pareggi, 3 sconfitte) – l’unica vittoria in questa striscia è arrivata nel primo turno del torneo corrente (2-1) contro lo Sheriff Tiraspol. Dopo aver perso gli ultimi tre match giocati in Champions League nella stagione in corso, il Feyenoord potrebbe infilare quattro sconfitte di fila in campo europeo per la prima volta da una serie negativa di sette ko tra l’Europa League 2016/17 (2 sconfitte) e la Champions League 2017/18 (5 sconfitte). L’ultimo gol di Paulo Dybala nelle coppe europee è arrivato nella scorsa finale di Europa League (31 maggio contro il Siviglia); da quel momento tre presenze senza andare a bersaglio per l’attaccante argentino, il quale non resta a digiuno per quattro partite di fila in un singola edizione di queste competizioni dal 2018/19, in Champions League con la maglia della Juventus. Romelu Lukaku ha mancato l’appuntamento con il gol solo una volta nelle sue ultime 17 apparizioni in Europa League, andando a segno 20 volte nel periodo: da quando la competizione ha assunto l’attuale denominazione, nel 2009/10, solo Radamel Falcao (30), Pierre-Emerick Aubameyang (29) e Aritz Aduriz (26) hanno realizzato più reti di Lukaku (25).