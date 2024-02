Inizia a San Siro l'avventura del Milan in Europa League, match che diventa la reunion tra due vecchi amici: cosa unisce Giroud e il portiere avversario Mandanda? Dobbiamo tornare al 2007, quando l'allora attaccante del Grenoble gli segnò il primo gol da professionista. E negli ultimi 17 anni non sono mancati altri incroci da avversari e compagni. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e Sky Sport 4K

LE PROBABILI FORMAZIONI