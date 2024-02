Torna al gol Rafa Leao , ed è il primo ad ammettere quanto gli mancasse. Ai microfoni di Sky l’attaccante portoghese parla dopo il 3-0 al Rennes, in cui ha ritrovato una rete che gli mancava dalla partita di Coppa Italia contro l’Atalanta del 10 gennaio (in campionato invece l’ultimo risale al 23 settembre scorso): “ Il gol mi mancava ma stavo facendo bene lo stesso , ho fatto assist e ero contento per la squadra. I compagni e i tifosi mi hanno sempre aiutato e sostenuto quando non era un buon momento per me, siamo una famiglia. Se penso ancora allo scudetto? Ci mancano tante partite, è difficile ma non impossibile . Dobbiamo giocare sempre concentrati, siamo forti e stiamo facendo bene”. Poi, sulla sua intesa con Theo , che anche contro il Rennes ha portato a un gol, dopo quello del francese al Napoli, costruito sempre sul binario di sinistra: “ Theo fa diventare il mio gioco facile , ci capiamo molto bene: quando mi dà la palla so già che lui parte e quando parte da dietro nessuno lo ferma. È molto facile giocare con giocatori come lui o Giroud, possiamo giocare a occhi chiusi ”. Riguardo al cambio chiesto nella ripresa, invece, tutto sotto controllo: “ Ho preso solo una botta, è tutto a posto ”, dice Leao. Contro il Monza ci sarà.

Loftus-Cheek: "Abbiamo qualità per vincere l'Europa League"

Doppietta di testa (la seconda in stagione per lui), Milan trascinato e ottavi di Europa League a un passo. Ma Loftus-Cheek preferisce non sbilanciarsi e non parla ancora di “missione compiuta”: “Abbiamo fatto una buona prestazione, sapevamo che dovevamo vincere per partire in vantaggio al ritorno, siamo messi bene ma siamo solo a metà strada”, commenta al termine della partita. “Io cerco sempre di divertirmi, sto giocando tanto in questa stagione e mi sento libero”, aggiunge. “Se questa sulla trequarti è la posizione migliore per me? Sì, ho giocato in diversi ruoli dentro e attorno all’area, ma questa posizione mi consente di essere più vicino alla porta e di farmi trovare libero per fare assist o gol. Pioli dice che posso arrivare a 10 goli? Non è così importante pensare al numero di gol, penso a una partita alla volta e alla fine li conteremo”. Infine, il suo giudizio sulle chance del Milan in Europa: “Abbiamo le qualità per poter vincere l’Europa League”.