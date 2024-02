Stefano Pioli è visibilmente soddisfatto dopo il 3-0 al Rennes che avvicina parecchio il Milan agli ottavi di Europa League, ma lo era già durante la partita. Ammirava le trame imbastite dai suoi, vedeva tutto girare esattamente come desiderava, vede che i suoi stanno bene e si gode il momento. "Ormai è inutile parlare di Champions League, ma dalla delusione che abbiamo avuto ci siamo dati l’obiettivo di fare il meglio possibile in Europa League. La partita non era facile, ci siamo presi il vantaggio che volevamo ma non è ancora finita. Siamo in un buon momento ma non bisogna rilassarsi . Stiamo facendo bene dall'inizio dell'anno nuovo, ma le difficoltà arriveranno . Si vede che stiamo bene soprattutto di testa , ma dobbiamo continuare con questa voglia di fare le partite".

"Loftus-Cheek più offensivo di quanto pensassi"

I complimenti maggiori, naturalmente, sono per i due protagonisti del successo sul Rennes: Loftus-Cheek con la sua doppietta e Leao con il ritorno al gol. "Loftus-Cheek ha solo avuto qualche problema fisico all'inizio dell'anno e per un certo periodo non si è allenato. Adesso finalmente sta bene. E' un giocatore di qualità con una fisicità davvero determinante quando riempie l'area. Non me l'aspettavo nemmeno io così offensivo: l'avevo affrontato in Champions ed era un mediano coast-to-coast ma me lo sono ritrovato ancora più offensivo e con più qualità di quanto pensassi. E' fantastico. Ho allenato Milinkovic-Savic alla Lazio, e lui me lo ricorda molto per qualità, presenza fisica, inserimento".