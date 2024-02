Il calendario dei Playoff di Europa League

Giovedì 22 febbraio si giocano le gare di ritorno degli spareggi di Europa League per un posto negli ottavi di finale. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea. Due squadre italiane in campo, entrambe in Europa League: il Milan, in Francia in casa del Rennes, per difendere il 3-0 dell’andata, e la Roma, all’Olimpico contro il Feyenoord, dopo l’1-1 di Rotterdam, live anche su Sky Sport 4K

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT