Dopo il 3-2 rimediato a Rennes, seconda sconfitta – anche se indolore ai fini della qualificazione – consecutiva per il Milan, Stefano Pioli esce dal campo con un paio di conferme. “Torniamo a Milano portandoci la soddisfazione di aver superato un avversario difficile che era sembrato fin troppo facile nella partita dell’andata: è una qualificazione importante, ma ci sono ancora tante situazioni su cui lavorare bene , la sua analisi a Sky dopo la gara. “La partita di stasera conferma che abbiamo un potenziale offensivo importante , se gli avversari ci lasciano spazi siamo pericolosi. Ma anche che dobbiamo trovare più solidità e concedere meno agli avversari: spesso ci complichiamo la vita. Ambizioni? Noi vogliamo provarci , è chiaro. Qualsiasi squadra uscirà dalle urne non sarà facile, ma nemmeno loro saranno contenti di incontrare il Milan. In campionato invece ci siamo fermati domenica, ma vogliamo cercare di raggiungere chi ci sta davanti , specialmente la Juventus”.

"Jovic può giocare in coppia con Giroud"

L’allenatore del Milan torna poi sul tema dei cambi e delle cosiddette “seconde linee”: “Anche con Pulisic e Leao abbiamo sofferto: io non ho 11 elementi e 11 titolari, ma un gruppo forte con giocatori che quando sono stati chiamati in causa si sono fatti trovare pronti. Poi la partita di Monza è andata male, ma adesso pensiamo alla prossima: l’Atalanta quest’anno ci ha sempre battuto e dobbiamo cambiare questo risultato”. Grandi elogi, poi, per Leao (autore di un gran gol dopo diverse chance fallite) e per Jovic (che ha segnato il gol del primo momentaneo pareggio): “Leao per me è un giocatore determinante, importante anche quando non segna. Uscire da questa partita senza segnare sarebbe stato un peccato con tutte le occasioni che ha creato. Jovic purtroppo ha commesso un’ingenuità grave domenica scorsa: ha avuto la sua occasione e se l’è meritata tutta. Continuo a pensare che abbia grandissime qualità, sa essere puntuale dentro l’area e sa far giocare bene la squadra. Potrebbe giocare anche con Giroud, sarebbero una bellissima coppia”.