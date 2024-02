La partita tra Roma e Feyenoord, valida per il ritorno dei play off di Europa League, si gioca ogg i, giovedì 22 febbraio alle ore 21 su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Diretta Gol con Paolo Ciarravano. Da non perdere su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo. Su Sky Sport 24 appuntamento anche alle 20 per il post degli incontri delle 18.45 e il pre di quelli delle 21. Si possono seguire anche tutte le partite grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

I numeri di Roma e Feyenoord

La Roma è imbattuta nelle sei precedenti partite casalinghe contro squadre olandesi (2 vittorie, 4 pareggi), la nazione di cui ha incontrato più volte le squadre senza mai perdere nelle principali competizioni europee al pari di Francia, Bulgaria e Turchia. L'ultima partita casalinga contro queste avversarie dei giallorossi è stata contro il Feyenoord nei quarti di finale di Europa League della scorsa stagione, vincendo 4-1 ai tempi supplementari. Il Feyenoord non ha mai vinto nelle ultime sei trasferte contro squadre italiane nelle principali competizioni europee (1 pari, 5 sconfitte), perdendo ciascuna delle ultime quattro - non hanno mai perso cinque trasferte di fila contro squadre di una stessa nazione. La Roma ha vinto tutte le ultime otto gare casalinghe in competizioni europee e non fa meglio da una serie arrivata a 13 successi interni di fila tra settembre 1992 e novembre 1998, tutte partite disputate in Coppa UEFA. Il Feyenoord non ha vinto alcuna delle ultime quattro gare in competizioni europee, con tre sconfitte prima del pareggio della gara di andata; in questo parziale, inoltre, non ha mai segnato più di un gol a partita. Daniele De Rossi debutterà da allenatore in una gara casalinga nelle competizioni europee; da giocatore ha affrontato il Feyenoord due volte, nei sedicesimi di finale di Europa League 2014/15, partendo da titolare in entrambe le gare e vincendo con un punteggio aggregato di 3-2 (1-1 in casa, 2-1 in trasferta). Il Feyenoord ha vinto solo una delle 18 trasferte di Europa League (6 pari, 11 sconfitte), la peggiore percentuale di vittorie esterne (5.6%) tra le 110 squadre che hanno giocato almeno 10 partite fuori casa nella competizione. L'unica eccezione è la vittoria per 3-0 contro lo Standard Liegi in Belgio nel dicembre 2014.