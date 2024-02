Il Brighton sarà l'avversario della Roma negli ottavi di Europa League. Il club inglese è allenato da Roberto De Zerbi, che ha commentato così il sorteggio: "Sicuramente sarà una sfida difficile. De Rossi ama il calcio come me, ha un cuore grande e tanta passione per questo sport. Daniele è un mio amico, anche le nostre figlie sono grandi amiche, ho grande rispetto per lui, ma spero di vincere io". Andata il 7 marzo all'Olimpico, ritorno il 14 marzo in Inghilterra

Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di Premier League tra il suo Brighton e l’Everton, in programma sabato 24 febbraio alle 16. Impossibile, però, non parlare anche del sorteggio di Europa League svolto a Nyon: il Brighton affronterà una squadra italiana, la Roma del suo amico Daniele De Rossi. Un legame, quello tra De Zerbi e De Rossi, che va oltre il calcio, come ha spiegato l’allenatore del Brighton in conferenza: "Daniele è un mio amico, anche le nostre figlie sono grandi amiche, ho grande rispetto per lui".